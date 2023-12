Tchad : La Mairie du 9e arrondissement de N’Djamena remet des moutons aux pasteurs

La cérémonie s'est déroulée en présence d'une centaine de leaders religieux, soulignant l'importance accordée à cette initiative par la mairie. Ce geste n'est pas seulement un signe de gratitude envers les leaders religieux, mais aussi une manifestation concrète de l'attention portée par la municipalité à sa population.



Ce geste revêt également une signification particulière car il intervient juste avant Noël, soulignant ainsi l'esprit de solidarité et d'entraide qui caractérise cette période festive. En offrant ces moutons, la mairie du 9e arrondissement témoigne non seulement de son appréciation envers les leaders religieux, mais aussi son engagement à maintenir un climat paisible et harmonieux au sein de la communauté.



Pour le Maire, monsieur Mahamat Saleh Kerim, ce don qui est offert aux leaders religieux et aux différents délégués des quartiers est un geste de remerciement pour leurs prières en faveur des gouvernants, des concitoyens, surtout pour le pays et particulièrement à la commune du 9e. Il poursuit en disant que leurs prières ont soutenu les plus hautes autorités en charge de transition, le président de transition, Général Mahamat Idriss Deby Itno et son gouvernement qui a su tendre la main et écouter son peuple pour arriver à cette paix chèrement acquise.



Après Monsieur le Maire, c'est au tour du représentant des églises protestantes du 9e, Révérend Clément Atchénémou pour prendre la parole en exprimant ses gratitudes envers la mairie pour sa considération envers eux parce qu'elle le appelle et les consulte de temps en temps, à chaque approche de fête. La cérémonie s'est terminée par la prière de deux pasteurs.