Tchad : La Ministre de la Femme encourage l'excellence des bachelières et leur offre des opportunités

La Ministre a tenu à féliciter chaleureusement les cinq brillantes bachelières pour leurs excellents résultats, soulignant leur mérite et le fruit de leur travail acharné. Elle a également remercié les parents pour leur encadrement et leur soutien indéfectible, ainsi que l'ensemble du jury et le directeur des examens de l'ONECS pour leur implication et leur professionnalisme dans l'organisation et le déroulement des examens du baccalauréat.



Mme Amina Longoh a ensuite profité de cette occasion pour s'entretenir avec chacune des lauréates sur leurs ambitions et leurs aspirations futures. Elle les a encouragées à poursuivre leurs études et à réaliser leurs rêves, en leur rappelant que le gouvernement tchadien met tout en œuvre pour promouvoir l'éducation des filles et leur permettre de s'épanouir pleinement.



La Ministre a également informé les lauréates des opportunités de bourses d'études offertes par le gouvernement tchadien à travers le ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation Professionnelle. Elle a souligné que ces bourses leur sont prioritairement accordées, à elles ainsi qu'à toutes les autres bachelières ayant obtenu le baccalauréat avec mention, conformément au programme politique du Chef de l'Etat, le Général Mahamat Idriss Deby Itno.



En guise d'encouragement supplémentaire, le ministère de la Femme a offert à chacune des cinq bachelières un ordinateur portable. Ce geste symbolique vise à leur apporter un soutien matériel concret et à faciliter leur cursus universitaire.



L'initiative de la Ministre de la Femme met en lumière l'engagement du gouvernement tchadien à promouvoir l'éducation des filles et à leur donner les moyens de réussir dans tous les domaines. En honorant les lauréates et en leur offrant des opportunités, Mme Amina Longoh envoie un message fort d'encouragement à toutes les jeunes filles tchadiennes, les invitant à croire en leur potentiel et à viser l'excellence.