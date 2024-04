Tchad : La Plate-forme des Organisations des Jeunes de la Société Civile du Tchad vient en aide à une femme qui a donné naissance à des triplés

Informée de cette heureuse nouvelle, la Plate-forme s'est immédiatement mobilisée pour apporter son soutien à cette mère courageuse. Ce geste de solidarité, de fraternité et d'humanité témoigne du souci constant de ces jeunes organisations pour le bien-être et le développement de leur communauté.



Le don offert par la Plate-forme est composé d'un assortiment varié comprenant des kits de savons, des moustiquaires, des matelas éponges, des vêtements chauds pour les nouveau-nés ainsi que leur maman, une enveloppe contenant une aide financière et divers articles nécessaires tels que des biberons et du lait en poudre. Ces fournitures essentielles contribueront certainement au bien-être et au confort tant attendus par cette famille nombreuse nouvellement agrandie.



Madina Moussa, la mère qui a donné naissance aux triplés, exprime sa profonde gratitude envers la Plate-forme pour ce geste bienvenu. Face aux difficultés financières auxquelles elle doit faire face aujourd'hui plus que jamais avec trois nouveaux membres dans sa famille déjà nombreuse, elle lance un appel touchant auprès de toutes les personnes généreuses afin d'obtenir toute forme d'aide pouvant soulager ses charges quotidiennes.



Ali Mahamadia porte-parole officiel au nom de la Plate-forme souligne humblement que ce geste n'est qu'une première étape vers l'amélioration globale des conditions sociales fragiles dans lesquelles vivent certains membres vulnérables comme Madina Moussa et ses triplés.

Il appelle donc solennellement le gouvernement tchadien ainsi que son ministère chargé spécifiquement du bien-être familial (le Ministère de la Femme et de la Petite Enfance) ainsi que celui chargée spécifiquement de l'action sociale (le Ministère de l'action Sociale) ainsi tous les autres partenaires nationaux ou internationaux concernées à réfléchir sur cette situation critique afin trouver une solution durable permettant un meilleur soutien aux familles ayant besoin.