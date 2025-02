Tchad : La Police Nationale met fin au cumul des fonctions

Le Directeur Général de la Police Nationale, Général Tougoud Digo Maïdé, a pris une décision forte pour garantir la disponibilité et l'impartialité des forces de l'ordre. Il a ordonné aux policiers exerçant également des fonctions traditionnelles et coutumières de se présenter à la Direction des Ressources Humaines et du Matériel avant le 26 mars 2025.





Un choix à faire





Les policiers concernés devront choisir entre leur statut de policier et leurs responsabilités traditionnelles. Cette mesure vise à éviter les conflits d'intérêts et à assurer que les policiers soient pleinement disponibles pour leurs fonctions.





Objectifs de la mesure