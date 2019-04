Tchad : La Poste demande aux abonnés de régulariser leur contrat avant le 10 mai

AVIS AUX ABONNES DES BOITES POSTALES



La Poste invite les abonnés aux Boites postales ayant des arriérés de régulariser leur situation et ce, au plus tard le 10 mai 2019. Passé ce délai, leur contrat d'abonnement sera résilié et les boites seront réattribuées à d'autres clients.



La Société tchadienne des postes et de l'épargne

Le directeur général adjoint

Moussa Abdelkhader Ramat