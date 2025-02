Tchad : La Présidence dément les accusations contre l’ancien ministre d'État Abderaman Koulamallah

La Présidence de la République du Tchad porte un démenti formel aux allégations mensongères qui font état de la violation de la confidentialité d'une correspondance officielle qui, aurait été commise par l'ancien ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine, des Tchadiens de l'étranger, de la Coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Monsieur Abderaman Koulamallah, informe Hassan Abdelkerim Bouyebri, directeur général de la communication de la Présidence.



La Présidence de la République du Tchad déplore la propagation massive de fausses informations sur les réseaux sociaux, appelle à la plus grande vigilance contre ce phénomène et invite les médias et le public à se référer aux sources officielles de l'information.