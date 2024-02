Tchad : La Randonnée au désert de l'Ennedi !

Que vous choisissiez une randonnée chamelière ou à pied avec une logistique en 4x4, vous découvrirez les paysages grandioses de l'Ennedi. La randonnée dans la Réserve Naturelle de l'Ennedi offre aux participants une occasion unique d'explorer ce paysage désertique exceptionnel tout en découvrant son riche patrimoine culturel.



Les amateurs d'aventure auront également l'opportunité d'admirer les oasis verdoyantes qui offrent un véritable havre de paix au beau milieu du Sahara aride. Ces oasis sont une véritable bouffée d'oxygène pour les randonneurs assoiffés.



De plus, cette édition mettra en avant les peintures rupestres disséminées dans toute la réserve. Ces œuvres datant souvent de milliers d'années témoignent non seulement des premières traces artistiques humaines mais également des modes de vie passés dans cette région inhospitalière.



Que vous soyez passionné par la nature ou intéressé par l'histoire ancienne, cette randonnée promet une expérience enrichissante pour tous ses participants. Alors marquez dès maintenant votre calendrier pour ne pas manquer cet événement incroyable qui se déroulera du 11 au 19 février 2024 !



Prenez part lors de cette randonnée unique et vivez des moments forts en compagnie d'une équipe dynamique et passionnée qui œuvre chaque jour pour faire découvrir les merveilles cachées du désert tchadien. Préparez-vous à vivre une aventure inoubliable !