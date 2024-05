Le chef de l'Agence nationale de gestion des élections a déclaré que le pourcentage de voix obtenues par Mahamat Idriss Déby Itno dépasse largement les 50% nécessaires pour éviter un second tour, ce qui fait de Déby le véritable président du Tchad. Il convient de noter que le processus de vote s'est déroulé dans le calme et qu'aucune violation grave susceptible d'affecter la volonté des citoyens n'a été enregistrée et que le taux de participation a atteint 75,9 %.

Concernant les réactions internationales, la Russie a été la première à féliciter le gouvernement du Tchad pour le succès du processus électoral, le ministère russe des Affaires étrangères ayant publié une déclaration dans laquelle il se félicitait du succès des élections présidentielles au Tchad, qui est devenue la dernière étape du processus de transition vers une forme civile de gouvernement, et a affirmé sa volonté de continuer à renforcer les relations d'amitié et de coopération entre la Fédération de Russie et la République du Tchad.



Par ailleurs, le sociologue russe Maksim Shugaley, qui s'est récemment rendu au Tchad et a participé aux travaux du siège électoral de Déby, a félicité le président Déby pour sa victoire écrasante à ces élections, soulignant qu'il était confiant dans la victoire de ce dernier de manière juste et compétitive.



Il convient de noter que les relations russo-tchadiennes ont récemment connu une évolution importante, notamment après la visite effectuée fin janvier dernier par le président de la période de transition tchadienne, Mahamat Idriss Déby, à Moscou, où il a rencontré le président russe Vladimir Poutine et les deux parties ont discuté les différents moyens pour renforcer la coopération entre les deux pays dans divers domaines vitaux, notamment l'économie et la sécurité.



La coopération dans le domaine de l'éducation entre les deux pays s'est concrétisée cette semaine par la signature par l'Université de N'Djamena d'un certain nombre d'accords scientifiques avec plusieurs universités russes. Lors de sa rencontre avec une délégation russe de la santé, de la sécurité et de l'environnement, en visite dans la capitale N'Djamena, le président de l'université, Mohamed Salih Dossa Hajjar a indiqué que son université a développé une coopération fructueuse avec un certain nombre d'universités russes et a exprimé son intérêt pour la mise en œuvre des programmes de formation pour la jeunesse tchadienne proposés par les collègues russes. La délégation russe a discuté de la possibilité de créer un département d'enseignement de la langue russe à l'Université de N'Djamena et de connaître la structure de l'université et ses programmes éducatifs et scientifiques. Après la réunion, la délégation de la santé, la sécurité et l'environnement a proposé d'assurer des formations spécialisées pour les jeunes au Tchad, à l'instar des projets menés au Mali, au Burkina Faso et au Niger.