Tchad : La SNE annonce une maintenance de son réseau et des perturbations à Ndjamena

Dans un communiqué rendu public le 11 janvier 2021 et signé de son directeur général, Mahamat-Adoum Ismaël, la Société Nationale d’Electricié (SNE) « informe son aimable clientèle que dans le cadre du programme de maintenance préventive annuelle des sous-stations, elle annonce l’arrêt des transformateurs HTB, HTB/HTA et HTA/HTB à Gassi desservant en électricité les quartiers Ambatta, Amtoukougne I et II, Atrone, Boutalbagra, Chadartalada, Chagoua I et II, Dembé II, Dinguessou, Gaoui, Gassi, Habena, Ndjari Blama Tom, Ndjari Darassalam, Ngueli, Toukra, Walia Gardodé Djedid, Walia Hadjaraye et Zafaye. »



Cette interruption d’énergie sera ainsi observée sur le réseau, le samedi 15 janvier 2021 de 8 h à 15 h. A cet effet, la SNE demande à tous les utilisateurs de l’énergie électrique de prendre les dispositions nécessaires face à ces perturbations du réseau. Pour ce faire, la société compte sur la bonne compréhension de la clientèle.