Tchad : La TIKA forme 50 filles mères en froid et climatisation

L'Agence Turque de Coopération (TIKA) a financé la formation de 50 filles mères en techniques de froid, climatisation et entrepreneuriat. Ces femmes ont reçu ce matin leur attestation de fin de formation ainsi que des kits, lors d’une cérémonie à la Maison Nationale de la Femme.



Ce projet, porté par l’Association des Femmes Techniciennes du Tchad, a bénéficié aux filles mères issues des dix arrondissements de la capitale, ainsi que des localités de Koundoul et Bakara. Ces participantes ont suivi une formation intensive de 3 mois dans un domaine souvent perçu, à tort, comme réservé aux hommes, ce qui ouvrira sans aucun doute de nouvelles perspectives d’emploi aux lauréates.



Cette formation aidera les filles mères à "changer leur destin", a affirmé Dénéndiguim Mariam, présidente de l’Association des Femmes Techniciennes du Tchad. Elle constitue "un levier essentiel pour l'indépendance économique" des participantes, a ajouté la secrétaire générale du Ministère de la Femme et de la Petite Enfance, Appoline Moudalbaye.



Le coordinateur de TIKA, Yedat Bas, a encouragé les lauréates à "avancer avec confiance et inspirer les autres". Il a également rappelé la volonté de son institution de continuer à soutenir les participantes dans leurs futures démarches professionnelles.