Tchad - La Tandjile face à la menace des éléphants : Le Gouverneur assure le soutien du gouvernement

Son objectif est de faire preuve de compassion envers les victimes et de leur transmettre le soutien du président Mahamat Idriss Deby. Le gouverneur, accompagné de sa suite, se sont rendus à Mangsou, chef-lieu du canton Gueble, après Kelo. Il a fait la rencontre des victimes de cette région. Le sous-préfet de Bologo, Moussa Mbodou Moussa, les chefs des cantons de cette sous-préfecture et la population l'ont accueilli.



Le chef de canton Gueble Kobou Kali Jonas a salué le gouverneur et sa délégation devant cette foule, avant de déclarer que la présence de la première autorité de la province leur donne du moral.



Le courage de ces citoyens a été salué par le gouverneur de la Tandjile, Adoum Moustapha Brahimi, qui leur affirme que le gouvernement du Tchad, sous l'impulsion du président de la République du Tchad, les encourage à être parmi eux, à partager les souffrances et à leur affirmer le soutien du chef de l'État qui arrive dans 72 heures. Il est important de noter que le Gouverneur a offert des enveloppes aux jeunes footballeurs et aux femmes avant de quitter l'endroit.