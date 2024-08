Tchad - La Tandjilé se mobilise face aux inondations : Un comité provincial mis en place

Composé de 14 membres, ce comité est dirigé par le gouverneur lui-même. Ses principales missions incluent : dDéfinir, évaluer et mettre en œuvre des activités relatives à la prévention et à la gestion des inondations dans toute la province, établir des plans de contingence pour faire face aux inondations et assurer la mise en œuvre de ces plans à court, moyen et long terme.



Lors de la réunion, Adoum Moustapha Brahimi a souligné l'importance d'une action rapide pour protéger les populations des risques d'inondations. Il a encouragé le comité à agir sans délai afin de garantir la sécurité des habitants.



Le comité bénéficiera également du soutien d’un comité technique comprenant des délégués des différents ministères concernés, ce qui renforcera son efficacité dans la mise en œuvre de ses missions.



Cette initiative vise à améliorer la préparation et la réponse face aux inondations dans la province de la Tandjilé, en assurant la sécurité des populations vulnérables.