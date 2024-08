Tchad : La Voix de l'Éducation honore et oriente les nouveaux bacheliers

L'Association La Voix de l'Éducation a organisé le 6 août 2024, une cérémonie intitulée « Journée de conseil en orientation et de prix d'excellence pour les nouveaux bacheliers », à la Bibliothèque Nationale. Cet événement a réuni différents responsables civils et militaires, pour célébrer et orienter les nouveaux bacheliers ayant obtenu d'excellentes moyennes à l'examen du baccalauréat.



L'objectif principal de cette initiative est de féliciter les nouveaux bacheliers pour leur réussite, de leur offrir des conseils précieux pour leur orientation future, et de les guider dans leurs choix académiques et professionnels.



L'Association vise à encourager ces jeunes talents à poursuivre leurs études dans des filières prometteuses, et à les soutenir dans leurs projets futurs. Au-delà de l'orientation et des conseils, l'Association La Voix de l'Éducation a remis des prix de reconnaissance symboliques à certains bacheliers.



Ces récompenses visent à honorer les efforts et l'excellence des étudiants ayant obtenu des résultats remarquables. Les lauréats ont exprimé leur gratitude envers les membres de l'Association, reconnaissant ainsi l'importance de cet encouragement pour leur parcours académique. Les bacheliers récompensés ont témoigné de leur reconnaissance envers l'Association, pour cette initiative.



Ils ont souligné l'importance des conseils et de l'orientation reçus lors de cette Journée, qui les aideront à faire des choix éclairés pour leur avenir. Ils ont également exprimé leur gratitude pour les prix de reconnaissance, qui constituent une motivation supplémentaire pour poursuivre leurs études avec détermination.