Tchad : La Voix de la Femme présente son rapport préliminaire sur l’élection présidentielle

Ce 7 mai 2024, au Radisson Blu, l'ONG La Voix de la Femme a tenu un point de presse pour présenter la déclaration préliminaire de sa mission d'observation de l’élection présidentielle du 6 mai 2024.



Mme Amina Tidjani Yaya, coordonnatrice de l'ONG, souligne que l'élection présidentielle du 6 mai a été précédée d'une campagne qui a permis aux dix candidats de s'exprimer librement. L'ANGE, responsable de l'organisation du scrutin, a fourni des efforts remarquables pour assurer une meilleure coordination.



Selon l'observation de l'ONG, les élections se sont déroulées dans des conditions satisfaisantes, le vote s'étant déroulé dans l'ordre et le calme. Mme Amina relève que la population a placé beaucoup d'espoir dans ces élections pour contribuer à normaliser la situation au Tchad, et restaurer la paix, en particulier en revenant à la normalité constitutionnelle.



Les observateurs de l'ONG ont constaté que les bureaux de vote étaient en grande partie ouverts et fermés aux heures prévues, et que le matériel électoral était généralement disponible en quantité suffisante.



L'ONG a également noté des faiblesses dans l'organisation électorale, notamment le non-respect des heures d'ouverture dans certains bureaux, le manque de bulletins de vote dans quelques cas, et des incidents isolés de violence. Toutefois, l'organisation souligne que ces faiblesses peuvent être améliorées à l'avenir.



Mme Amina Tidjani souligne également que l'ONG La Voix de la Femme formule quelques recommandations au gouvernement :

1. Reprendre le dialogue avec les acteurs politiques et la société civile pour réduire les tensions politiques.

2. Renforcer les ressources humaines et matérielles de l'ANGE pour améliorer l'organisation des prochains scrutins.

3. Consolider la sécurité électorale en choisissant des lieux de vote plus sécurisés.

4. Renforcer la formation des acteurs électoraux pour réduire le nombre de bulletins nuls.

5. Encourager les candidatures féminines lors des élections.

6. Consolider les partenariats avec la société civile pour sensibiliser la population et renforcer la participation électorale.

7. Encourager les médias à respecter l'éthique et la déontologie dans le traitement de l'information, notamment en période électorale.