Tchad : "La Voix de la Femme" s'engage pour la Paix et l'Égalité des sexes à Abéché

La présidente du comité d'organisation, Fané Yaya, a commencé par un mot de bienvenue où elle a exprimé toute sa gratitude envers les personnes qui ont apporté leur soutien de près et de loin pour la réussite de l'organisation de la cérémonie. Ensuite, un sketch a été présenté, mettant en avant l'importance de la création d'associations féminines dans le processus de développement.



Ensuite, la présidente de l'association, Salima Saleh Mahmoud, a pris la parole pour parler de la mise en place de cette jeune organisation de la société civile dans la province du Ouaddaï. Selon elle, "La Voix de la Femme" est une association civile apolitique et à but non lucratif, créée le 1er septembre 2021 et ayant obtenu sa personnalité juridique le 15 mars 2023.



Ses objectifs principaux sont de défendre les droits des femmes, de promouvoir la parité homme-femme prônée par le Gouvernement d'Union Nationale, de promouvoir la paix et la cohésion sociale, ainsi que de promouvoir le leadership et l'entrepreneuriat féminin, ainsi que la médiation et la réconciliation tant au niveau local que national.



Salima Saleh Mahamoud a ensuite salué les efforts déployés par l'État et ses partenaires pour valoriser le rôle de la femme dans la société, tout en soulignant que beaucoup reste à faire pour améliorer la situation des femmes. Elle a donc appelé toutes les femmes à s'engager dans la lutte continue pour que leurs droits ne soient pas bafoués. La présidente a également assuré que l'association était disponible pour accompagner le gouvernement dans sa noble mission de recherche de la paix et de la cohésion sociale. Elle a conclu en déclarant : "En tant que filles du Tchad, nous ne permettrons jamais à quiconque, au nom d'intérêts égoïstes, de mettre en danger la vie des femmes pacifiques et de perturber le vivre-ensemble dans notre cher pays, le Tchad."



Les autorités locales présentes lors de la cérémonie de lancement des activités de l'association, notamment le directeur du cabinet du gouverneur du Ouaddaï, Madjambaye Djasra, le 3ème adjoint au maire, Daoud Doungous Taguilo, et le délégué provincial de la jeunesse et des sports, Ousmane Hamdan Azib, ont prodigué de nombreux conseils aux membres de l'association, visant à assurer le bon fonctionnement et la réussite de cette jeune organisation. Il est à noter que cette association compte 16 membres.