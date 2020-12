Tchad : La campagne de vaccination contre la rougeole se prépare

Le ministre de la Santé publique, le Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, a présidé lundi dernier, la rencontre hebdomadaire sur les préparatifs de la campagne de vaccination contre la rougeole. Onze provinces sont ciblées pour le premier tour de la campagne.

Au cours de cette réunion élargie aux délégués sanitaires, le débat s’est focalisé sur les aspects liés à la logistique, aux outils de gestion et aux supports de communication. Cette campagne est couplée à la supplémentation en vitamine et au mebendazole. Dans son intervention, le ministre de la Santé publique a précisé que le but ultime de cette rencontre qui regroupe les cadres du ministère et les partenaires vise à éviter les failles et les insuffisances afin de mieux réussir la campagne. Pour ce faire, les techniciens des parties prenantes doivent toujours parler le même langage.



Le ministre de la Santé publique a par ailleurs rappelé que la même méthodologie et la même dynamique qui ont rendu possibles les compagnes contre la poliomyélite sont retenues mais renforcées davantage pour le succès de la lutte contre la rougeole. Le Dr Abdoulaye Sabre Fadoul a fait remarquer que le Tchad est cité en exemple pour ses activités vaccinales en cette période de Covid-19.



Il a exhorté les équipes de tout mettre en œuvre pour gérer rationnellement les moyens alloués à cette campagne, pour une couverture souhaitée des enfants concernés par l’opération. Il a enfin recommandé le contact régulier entre le niveau central et les provinces, dans l’optique d’une vision consensuelle.