Tchad : La centrale pharmaceutique d'achat du ministère de la santé publique et de la prévention prend un tournant décisif !

Les points inscrits à l'ordre du jour de ce conseil ont été exposés par le président du conseil d'administration de la CPA, Dabsou Guidaoussou. On a examiné et approuvé le rapport d'activités de l'année 2023, tout comme le rapport financier de l'année 2023.



L'objectif du plan d'action opérationnel de la CPA est de renforcer la gouvernance, d'améliorer l'image de la CPA auprès des fournisseurs, d'améliorer la situation financière et de renforcer la gestion des ressources.



Grâce à ce plan de redressement, la centrale pharmaceutique d'achat va retrouver toute sa crédibilité auprès des fournisseurs et sa capacité à approvisionner efficacement le système de santé. Les patients bénéficieront d'un meilleur accès aux médicaments essentiels. Les recommandations de la revue annuelle ont été prises en compte, témoignant de la volonté du ministère de relancer durablement cette institution stratégique.