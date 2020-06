Tchad : La circulation des personnes d’une province à une autre doit être "strictement interdite"

Le chef de l'État Idriss Déby a exigé jeudi, lors d'une rencontre avec le Comité de gestion de la crise sanitaire, que la circulation des personnes d’une province à une autre soit "strictement interdite", afin d’éviter la chaine de propagation de la maladie.



Selon la situation épidémiologique présentée par le ministre de la Santé publique, la courbe est légèrement en baisse pour le cas de N’Djaména. Cependant, elle demeure préoccupante en province. De nouveaux cas sont enregistrés dans certaines villes touchées.



Jeudi matin, le ministre de la Santé publique, Pr. Mahamoud Youssouf Khayal, a expliqué à l'Assemblée nationale que "s'agissant des provinces, la plupart des cas proviennent de N'Djamena ou des localités environnantes."



Restriction des entrées et sorties : jusqu'à nouvel ordre



Le ministre délégué à la Présidence de la République, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, Mahamat Abali Salah, a signé aujourd'hui un arrêté portant prorogation jusqu'à nouvel ordre des mesures édictées par le Gouvernement, interdisant les entrées et sorties en République du Tchad, à compter du 5 juin 2020.



Par dérogation aux mesures édictées, il est autorisé exceptionnellement aux transporteurs des marchandises et denrées alimentaires de rentrer dans les villes.



Dans les provinces, les barrières d'entrées et des sorties des provinces sont fixées par les Gouverneurs et les Commissions provinciales de sécurité dans un rayon de 25 km du chef-lieu.