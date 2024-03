Tchad - La collection de Sylvie Kwoyade : Parfaite pour toutes les occasions

Il est temps que le monde entier reconnaisse le potentiel artistique du Tchad dans le domaine de la mode. Les stylistes tchadiens méritent d'être mis en avant et leurs créations doivent être célébrées comme des chefs-d'œuvre artistiques.



Les tenues "made in Chad" ne sont pas uniquement des vêtements fabriqués avec soin ; elles représentent également un véritable art qui reflète l'identité culturelle unique du pays. Il est temps que nous reconnaissions cette forme d'art exceptionnelle qui contribue au rayonnement culturel et économique non seulement au Tchad mais aussi dans le monde entier.