Tchad : La colonie tchadienne en Guinée Équatoriale soulève la question de la libre circulation notamment à Bata et Malabo

« Lors de cette réunion, plusieurs problématiques ont été soulevées par le Président de la colonie, notamment les difficultés rencontrées par les ressortissants tchadiens pour se déplacer librement dans le pays et accéder à la carte de séjour. Selon lui, la question de la libre circulation des personnes et des biens se pose avec une grande acuité à Bata, Malabo et dans d'autres villes guinéennes », a relevé le ministère des Affaires étrangères (MAETECI).



Selon le MAETECI, l'ambassadeur du Tchad en Guinée, Zakaria Fadoul Kittir Jr, a encouragé les ressortissants Tchadiens de se rapprocher des services de l’Ambassade en car de problème.



« Suite à ces échanges, le Ministre d’État a encouragé les ressortissants tchadiens en Guinée Équatoriale à faire des efforts pour se conformer aux règles du pays d'accueil et à adopter un comportement exemplaire. Il a souligné l'importance de régulariser leur situation administrative en obtenant les cartes de séjour et les cartes consulaires afin d'éviter les désagréments. Le Ministre d'État a également recommandé d'améliorer les relations avec l'ambassade du Tchad, qui est là pour les aider. Il a conclu en rappelant à chaque Tchadien résidant dans un pays qu'il est l'ambassadeur de son pays et que chaque acte posé doit être réfléchi », a rapporté le MAETECI.



Il a relevé par ailleurs que la Guinée Équatoriale compte environ 950 Tchadiens, principalement des commerçants, des travailleurs et des fonctionnaires internationaux.