Tchad : La communauté Gabri de Manaï célèbre sa fête traditionnelle

Appelée « Koula », cette fête a été célébrée le mardi 17 novembre 2020 à Manaï, localité située à environ 18 km de Laï, chef-lieu de la province de la Tandjilé.

Selon les organisateurs, après la phase initiatique, c'est la période pendant laquelle les adolescents passent à l'éducation traditionnelle, pour devenir adulte afin de conduire leurs destinés. Les jeunes hommes, habillés majoritairement en tenue traditionnelle, flûte en mains, couteaux de jets aux épaules, esquissent quelques danses « gabri-manaï ». Quant aux cavaliers, ils font des parades dans le village.



Quelques instants avant la danse populaire, les fêtards se sont retrouvés tous le kapokier qui représente leur totem, et où le chef de lune a aspergé l'eau bénite des ancêtres sur les filles et fils de Manaï, venus de partout pour la circonstance. A la fin de cette phase, les natifs de Manaï se sont réunis autour de la tombe du regretté Dr Djimet Iby Langtar, pour lui rendre un hommage mérité. Et c’est à 12 heures 30 mn que la grande danse a commencé. A cet instant, plusieurs interventions ont teinté ce moment. Le chef de terre et celui de lune ont, tour à tour, béni la cérémonie.



Pour le président du comité d'organisation, Josué Bakadji, la célébration de cette fête est une façon de valoriser la culture tchadienne. Par la même occasion, Blaise Doroba, l'un des fils de Manaï, a appelé ses frères à l'unité et au travail. Cette cérémonie traditionnelle « Koula Manaï », édition 2020, a été rehaussée par la présence du sous-préfet de Laï rural, Ahmat Mahamoud Khamis, du président du Tribunal de grande instance, Dionhoudel Nestor, du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Laï, Abdoulaye Bono Kono et de plusieurs autres invités de marque.