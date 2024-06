Tchad : La communauté musulmane de Bébédjia célèbre la Tabaski avec ferveur

Dès les premières lueurs du jour, les fidèles musulmans, vêtus de leurs plus beaux habits, se sont rassemblés sur la place publique de Bébédjia pour la grande prière. L'Imam Mahamat Tahir, de la grande mosquée de Bébédjia, a dans son sermon longuement insisté sur les valeurs de foi, d'abnégation et de fraternité, exhortant les fidèles à suivre l'exemple du prophète Abraham.



Le préfet du département de la Nya, le Général Youssouf Oumar Barth, a saisi l'occasion de cette fête pour lancer un appel à la paix et au vivre-ensemble. Il a également insisté sur le respect de la dignité humaine et de la vie, invitant les sous-préfets et les chefs de canton à sensibiliser leurs administrés sur ces valeurs essentielles.



Le maire de la ville de Mbikou, Mbailaou Betoloum Urbain, a également marqué sa solidarité avec la communauté musulmane en assistant à la prière. Il a invité les éleveurs et les agriculteurs à jouer un rôle exemplaire dans la préservation de la paix et de l'unité nationale.



La Tabaski est une fête importante pour les musulmans, qui commémore la soumission d'Abraham à Dieu. C'est également l'occasion pour les familles de se réunir, de partager un repas copieux et d'échanger des cadeaux.



La fête a été célébrée dans la joie et la bonne humeur à Bébédjia, où les habitants ont pu profiter de divers divertissements, tels que des concerts et des spectacles.