Tchad : La communauté musulmane de Bébédjia en fête

Dès 6h30, toutes les mesures de sécurité ont été mises en place pour assurer le bon déroulement de la prière. L’imam de la grande mosquée de Bébédjia, Mahamat Souradj Dakoul, a centré son message sur la paix et le vivre ensemble de toutes les communautés, appelant la communauté musulmane à pratiquer au quotidien les recommandations du prophète Mahomet.



Interrogé dans sa résidence, le préfet du département de la Nya, le général Youssouf Oumar Barth, a profité de cette occasion pour plaider en faveur de la paix et de la cohabitation pacifique, soulignant que ces valeurs sont essentielles pour un Tchad uni. Il a également encouragé les croyants du département de la Nya à se concentrer dans la prière pour un développement durable.



Le préfet a en outre appelé les deux secteurs, à savoir les éleveurs et les agriculteurs, à collaborer pour favoriser l’entente mutuelle et réduire les conflits dans le département de la Nya.



Enfin, du côté des fêtards, le 1er magistrat de la Nya les exhorte à être prudents afin de maintenir la quiétude dans la ville.