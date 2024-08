Tchad : La communauté tchadienne des États-Unis célèbre en grande pompe l’indépendance du pays

Les discours ont souligné la résilience et la solidarité de la communauté tchadienne aux États-Unis, qui continue de prospérer et de contribuer positivement à la société américaine.



La soirée a été marquée par la présence d'un artiste et d'un comédien invités, ajoutant une touche de modernité et de divertissement tout en restant fidèle aux racines tchadiennes.



Cette célébration a été un véritable succès, démontrant la richesse et la vitalité de la culture tchadienne. Elle a permis de renforcer les liens au sein de la communauté et de partager avec le public américain un aperçu de cet héritage précieux.