Tchad : La commune d’Ati engage des travaux d'aménagement dans les différents quartiers

L'objectif est de prévenir et limiter les risques liés aux eaux de pluie, notamment les inondations et les blocages de rues. En aménageant les canaux et les réseaux d'assainissement, la commune cherche à réguler les débits d'eau et à limiter les ruissellements superficiels responsables des inondations. Ces aménagements visent à protéger les biens et les personnes en diminuant la vulnérabilité des zones basses et en limitant les dommages causés par les crues. En assainissant l'environnement urbain, ces travaux contribuent à améliorer les conditions hygiéniques et à valoriser le patrimoine bâti.