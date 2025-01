Tchad : La commune de Massaguet distingue le ministre de l'Eau et de l'Énergie

Suite aux remarques du Maréchal du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, concernant les faux rapports ne reflétant pas les réalités du terrain, la reprise des travaux de renforcement du bitumage de l'axe Massaguet-N'Djamena et l'adduction d'eau potable dans la ville de Massaguet, le ministre Passalé Kanabé Marcelin a reçu une distinction spéciale de la part de la Mairie de la Commune de Massaguet. « C'est un moment fort pour moi et pour mon équipe de recevoir cette distinction », a affirmé Passalé Kanabé Marcelin.



Par la suite, le ministre a dédié cette distinction au Maréchal du Tchad, Mahamat Idriss Déby. Pour lui, c'est le Maréchal qui leur a fait confiance en leur confiant deux secteurs clés de la République : l'eau et l'énergie. Il leur a également donné les moyens nécessaires pour réussir leurs missions. Le ministre a également mentionné que le Maréchal leur a apporté un soutien conséquent pour accomplir leurs objectifs.