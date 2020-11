Tchad : La coopération entre le Tchad et le HCR revisitée

La salle de formation de l'ADETIC d'Abéché a servi de cadre à un atelier de formation de deux jours, organisé par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), à l'intention des autorités traditionnelles, judiciaires et des officiers de Police judiciaire (OPJ), relevant des zones d'intervention des réfugiés implantés à l'EST du Tchad. Au total, une vingtaine de participants ont pris part à ces assises.



La cérémonie d’ouverture des travaux a été présidée par le gouverneur de la province du Ouaddaï, le général Brahim Seid Mahamat. A travers cet atelier, l'objectif recherché était de renforcer la protection internationale des réfugiés vivant dans les camps des réfugiés à l'Est du Tchad, et aussi celle du personnel et des biens du HCR.

Dans son propos de circonstance, le chef de sous-délégation du HCR de Farchana, Abdou Mahaman, a relevé que l'organisation de l’atelier visait, d'une part, à renforcer les connaissances des autorités et des collaborateurs de son institution œuvrant dans les sites des réfugiés, et d'autre part, à vulgariser l'accord de coopération, avec un accent sur les avantages accordés en vue de répondre aux besoins des réfugiés.



En lançant les travaux, le gouverneur de la province du Ouaddaï a souligné que la tenue de cet atelier vient compléter les efforts du gouvernement, sous l'égide du Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno en matière de protection des réfugiés. Pour le gouverneur, la protection internationale est une thématique assez vaste et régie par plusieurs instruments juridiques dont la connaissance renforcera les capacités des autorités à assurer leur partition.