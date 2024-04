Tchad : La délégation sanitaire du Logone Occidental dotée de deux ambulances et des kits d’urgence

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la réforme du système de santé et de la réponse aux besoins sanitaires des populations. Le gouvernement tchadien, par le biais du ministère de la santé publique et de la prévention, a ainsi fourni ces ambulances et kits d'urgence à la délégation sanitaire du Logone Occidental.



Lors de la remise de ces équipements aux responsables des différents hôpitaux, le gouverneur de la province, le contrôleur général Ibrahim Ibni Oumar Mahamat Saleh, a exprimé sa sincère gratitude au ministre de la santé publique et de la prévention pour la mise en œuvre des orientations des plus hautes autorités du pays et de l'Organisation mondiale de la santé, qui soutient constamment le gouvernement dans sa politique de couverture sanitaire pour tous.



Il a souligné que les services spéciaux de la province sont responsables du suivi de la gestion de ces ressources, afin de garantir leur bonne utilisation. Ils sont redevables non seulement envers les hautes autorités et les partenaires, mais aussi envers la population bénéficiaire.



Ibrahim Ibni Oumar Mahamat Saleh a appelé les responsables sanitaires à faire bon usage de ces moyens au profit de la population, en particulier dans les cas d'urgence, sans discrimination.