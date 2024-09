Tchad : La désertification et le reboisement comme priorité pour les zones rurales

Principalement causée par le monoxyde de carbone émis par les industries, cette dégradation menace la vie humaine et l'environnement.



Les paysans, souvent privés d'autres sources de revenus, se livrent à la coupe excessive des arbres. Cette pratique est motivée par des activités lucratives telles que la fabrication de charbon de bois, qui consomme d'énormes quantités de bois.

Les activités agricoles et la coupe d'arbres pendant la saison sèche créent des zones dénudées, où la visibilité peut atteindre 40 à 50 kilomètres en moins de 15 ans.



Alors que les initiatives de reboisement sont valorisées dans les centres urbains, le monde rural nécessite des orientations stratégiques pour lutter contre la désertification.



Il est crucial de sensibiliser les populations rurales sur l'importance du reboisement et de la protection de l'environnement. Chacun doit participer à la lutte contre l'avancée du désert en plantant des arbres.



Il ne suffit pas de planter des arbres ; il est essentiel de les entretenir, de les protéger et de les arroser pour garantir leur croissance.



Le gouvernement doit prendre des mesures urgentes pour lutter contre la désertification. Des solutions stratégiques sont nécessaires pour préserver les ressources naturelles et assurer un avenir durable pour les communautés rurales du Tchad. La sensibilisation et le reboisement doivent devenir des priorités nationalement afin de restaurer les écosystèmes et protéger la biodiversité.