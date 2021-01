Tchad : "La distanciation c'est aussi éviter les visites inutiles" (Ministre Santé)

Les autorités justifient la hausse des cas de Covid-19 par plusieurs raisons : la raison épidémiologique générale et le relâchement dans le respect des mesures barrières. "C'est ce relâchement qui nous a amené à la situation qu'on vit actuellement", a déclaré lundi Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale.



Selon lui, "la distanciation c'est aussi éviter les visites inutiles". Le ministre préconise également "d'éviter de se donner la main quand on se salue".



Les citoyens sont invités à se laver les mains à l'eau courante et au savon, et également utiliser les gels hydro-alcooliques.



Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul estime qu'il "vaut mieux ne pas attraper le virus car quand vous l'attrapez", il peut "prendre une évolution imprévisible". Par ailleurs, le ministre prévient les jeunes de "faire attention car on peut être des porteurs saints".