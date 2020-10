Tchad : "La fraude commence à partir de l'enrôlement des électeurs", selon le MPTR

Le secrétaire général adjoint du Mouvement des patriotes tchadiens pour la République (MPTR), Nadjitoidé Betouembaye Aimé, a estimé samedi que "la fraude du MPS commence à partir de l'enrôlement des électeurs tout en ciblant des circonscriptions et provinces qui lui sont favorables pour mettre sa stratégie en place".



Selon lui, "plusieurs élections au Tchad ont fait l'objet d'une vive contestation à travers les fraudes massives".



​Pour le fichier électoral en cours, le MPTR dit avoir constaté plusieurs irrégularités, notamment des groupes électrogènes mis à disposition des agents qui ne fonctionnent pas et des retards dans l'enrôlement des électeurs.



Le MPTR à travers son secrétaire général adjoint Nadjitoidé Betouembaye Aimé, appelle tous ses militants et sympathisants à se faire enrôler, surtout les jeunes qui viennent d'avoir 18 ans révolu, "car c'est le seul moyen pour un citoyen de choisir ses dirigeants".



Compte tenu des délais impartis, le MPTR demande une prorogation de 20 jours supplémentaires pour permettre à tous ceux qui sont concernés de se faire enrôler.



En ce qui concerne le deuxième Forum national inclusif, Nadjitoidé Betouembaye Aimé, déclare le MPTR fait partie d'un groupe de travail avec d'autres forces politiques de l'opposition et de ce fait, participera à ces assises. Car pour lui, c'est la seule occasion qui permettra à son parti de relever les incongruités du premier Forum.