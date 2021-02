Tchad : La gouverneure de la province de Hadjer-Lamis rencontre les organisations féminines

L'objectif de cette rencontre qui a eu lieu ce mercredi 03 février 2021, dans les locaux du gouvernorat, était la prise de contact avec la plateforme féminine, les organisations et la Cellule de Liaison et d'Informations des Associations Féminines (CELIAF) de la province de Hadjer-Lamis. Après la présentation de chaque membre des différentes associations féminines et de la CELIAF, Mme le gouverneur de la province de Hadjer-Lamis, Amina Kodjyana, a signifié aux femmes qu'elles jouent un rôle très important dans les activités de développement durable et dans la politique du gouvernement.



Selon Mme Amina Kodjyana, le Maréchal du Tchad Idriss Déby Itno a accordé 30% de quota aux femmes, parce qu'elles jouent un rôle primordial dans les affaires publiques de l'Etat. C’est la raison pour laquelle la Première dame, Hinda Déby Itno fait de l'autonomie de la femme, son credo. Avec cet échange, les femmes des différentes associations ont fait savoir au gouverneur les difficultés qu'elles rencontrent dans le département de Dagana et la province de Hadjer-Lamis.



Pour elles, beaucoup d’efforts ont été faits dans la province en faveur des femmes, mais en ce qui concerne les groupements et associations qui travaillent dans le domaine de l'agriculture, ils sont confrontés aux problèmes de clôture de leurs champs, au transport des marchandises et à la transformation des produits locaux. Elles ont énuméré également le manque de centres d'alphabétisation et de rencontres féminines.



Amina Kodjyana a rassuré les différentes associations et promet de transmettre les doléances à qui de droit. Elle a exhorté les femmes, d'être soudées et de continuer à travailler en synergie afin de relever les défis de la femme en général, et celle du rural en particulier.Au cours de cette rencontre, la question de 08 mars a été évoquée par Mme le gouverneur Amina Kodjyana. Selon le délégué de l'action sociale, Mahamat Oussoumane Adoum, la Semaine nationale de la femme tchadienne (SENAFET) de cette année, pour la province de Hadjer-Lamis, aura lieu à Massaguet dans le département de Haraze Albiar. Il a exhorté les femmes à réfléchir sur le thème provincial de la SENAFET et la mobilisation attendue pour donner un cachet particulier à cette cérémonie.