Tchad : La grève des enseignants inquiète les parents et les élèves

Le ministre de l’Éducation nationale et de la Promotion civique, Aboubakar Assidick Choroma et le secrétaire d’État à l’Education nationale, Moustapha Mahamat Talko, ont rencontré mardi dernier les membres du Bureau exécutif de la Fédération nationale des associations des parents d’élèves du Tchad (FENAPET), conduit par son président Bamaye Mamadou Boukar.



Le ministre et le secrétaire d’Etat ont exprimé la préoccupation de leur département, par rapport à la grève qui paralyse le secteur de l’éducation. La FENAPET affirme partager la même préoccupation du gouvernement face à « cette situation qui enfonce davantage l’école tchadienne déjà fragilisée par d’autres maux ».



Lundi dernier, la police a dispersé une manifestation d'élèves du lycée La liberté dans le 4ème arrondissement de N'Djamena, a rapporté Dja FM. À leur arrivée au sein de l'établissement pour suivre les cours, les élèves ont été informés que leurs enseignants sont en grève, ce qui a suscité une colère. La plateforme syndicale revendicative, qui comprend le Syndicat des enseignants du Tchad, a déclenché une grève sur l'ensemble du territoire national depuis le 11 janvier 2021. Elle demande au gouvernement de satisfaire ses revendications contenues dans l’accord du 9 janvier 2020.