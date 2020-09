Tchad : "La jeunesse doit voter, ne plus laisser les abstentions"

Le président de Tchad Consensus, ​Casimir Yodeyman, a indiqué mercredi que "la jeunesse doit voter et ne plus laisser les abstentions".



"On doit voter absolument. Nous voulons amener toute la jeunesse tchadienne à s'inscrire et puis voter. Sa voix doit compter pour les élections à venir", a souligné Casimir Yodeyman, lors du lancement de Tchad Consensus.



À travers cette initiative, une série de formations et d'actions citoyennes, couplées à des activités sportives, seront menées pour réunir la jeunesse. Tchad Consensus a pour objectifs de contribuer au développement et amener la jeunesse à s’impliquer en politique. La dynamique citoyenne entend créer des conditions favorables au dialogue intergénérationnel entre les ainés et les jeunes.



"La jeunesse doit se lever, l'avenir nous appartient. Personne ne nous laissera de l'espace. Le Tchad que nous voulons pour demain, c'est à nous de le bâtir aujourd'hui. Si nous le batissons pas aujourd'hui, demain les générations futures vont en pâtir et le tort nous tombera dessus. J'appelle toute la jeunesse tchadienne à se lever et à travailler. Ce n'est qu'avec le travail qu'on réussi et la vie ce n'est pas du cadeau", affirme Casimir Yodeyman.



Les jeunes seront entre autres formés sur le rôle et leur engagement en politique, les techniques de mobilisation politique et sur la manière de convaincre les indécis à s’inscrire sur les listes électorales.



L'année 2021 sera marquée par deux importantes élections au Tchad : la présidentielle et les législatives.



Lors de l'élection présidentielle du 10 avril 2016, sur 6.260.000 électeurs inscrits, environ 3,7 millions d'électeurs ont voté pour l'un des 13 candidats.