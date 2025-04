TCHAD

Tchad : La jeunesse tchadienne attendue au Forum Youth Connekt à Madagascar

Alwihda Info | Par Peter Kum - 20 Avril 2025

En marge du Forum du Conseil Économique et Social (ECOSOC) qui s'est tenu à New York, le Ministre tchadien de la Jeunesse et des Sports, Monsieur Maïdé Hamit Lony, a reçu une invitation officielle pour participer au Forum Youth Connekt.