Tchad : La lecture tend à disparaitre dans les habitudes des élèves tchadiens

Activité psychosensorielle, la lecture vise à donner un sens à des signes graphiques recueillis par la vision et qui implique à la fois des traitements perceptifs et cognitifs. Lorsqu’elle est faite régulièrement, la lecture facilite l’acquisition du langage et elle permet à l’enfant, le développement sa capacité d’écoute et de concentration. Lire permet aux enfants d’apprendre à écrire, et à ceux qui savent déjà écrire, elle leur ouvre l’esprit.



D’après les chercheurs, les avantages de la lecture sont nombreux. La lecture stimule le cerveau, elle permet de mieux comprendre les choses, elle réduit le stress, elle aide à mieux dormir, elle rend emphatique, elle contribue au développement du vocabulaire. Bref, la lecture est l’une des activités très agréables qu’élèves, étudiants et parents peuvent faire.



Mais, le constat est triste ! Les enfants ne lisent pas. Les enfants d’aujourd’hui n’ont plus le goût de la lecture. Selon une étude menée par la Performance des Systèmes éducatifs en Afrique Subsaharienne francophone PASEC, 70% des élèves tchadiens de niveau Cours Moyen 2ème année (CM2), vivent dans des maisons où il n’y a aucun livre. Une Française en visite au Tchad disait que la première chose qui l’a plus frappée, c’est l’absence des livres dans les maisons où elle est passée.



Alors, quelle est la place qui est accordée aux livres dans nos écoles et dans nos maisons pour stimuler les enfants à la lecture ? Combien d’écoles disposent des bibliothèques et des livres de lecture pour leurs élèves ? Combien de parents se soucient de leurs enfants en termes de lecture et des livres à mettre à leurs dispositions ? Quelles sont les bibliothèques qui fonctionnent encore ? Et quelles sont celles qui sont fermées faute de lecteurs ? Y a-t-il encore des élèves, étudiants et travailleurs qui s’intéressent à la lecture ? Nous chercherons à savoir combien de bibliothèques existent-elles dans la ville de Sarh.