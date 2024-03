Tchad - La levée des couleurs : un moment solennel au ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme du Tchad

Ce moment solennel rassemble les responsables des services centraux ainsi que tous les agents du ministère. C'est un moment de communion où chacun se rassemble pour rendre hommage à leur patrie. La présence massive témoigne de l'engagement et de la fierté que les employés ressentent envers leur pays.



La cérémonie débute par un discours du chef du département, qui rappelle aux participants le sens profond des trois couleurs du drapeau national : le bleu, le or et le rouge. Ces couleurs symbolisent respectivement la joie, la fierté et l'unité.