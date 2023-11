Tchad : La ministre Amina Priscille soutient le développement des activités féminines au Logone Oriental

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de son engagement à soutenir la coordination des organisations féminines, des personnes vivant avec un handicap et des personnes démunies, tout en sensibilisant sur les enjeux socio-politiques.



Le général Toké Dadi, gouverneur de la province du Logone Oriental, s'est félicité de cette rencontre et s'est engagé à faire de sa province un exemple en matière de développement au Tchad.



La ministre Amina Priscille a souligné l'importance d'une participation massive de la population au référendum à venir. Elle a encouragé les femmes à s'approprier ce processus démocratique et à persévérer dans leurs efforts pour obtenir une égalité de droits avec les hommes.