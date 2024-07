Tchad : La nouvelle mode des cheveux touffus chez les jeunes

Cependant, les cheveux peuvent favoriser l'accumulation de sébum, de poussière et de bactéries sur le cuir chevelu, augmentant les risques d'infections comme la dermatite séborrhéique ou les folliculites. Le poids et la tension des cheveux peuvent causer des maux de tête et des douleurs dans la nuque et les épaules, surtout si les cheveux ne sont pas correctement entretenus et coiffés.



Les tendances capillaires véhiculées par les médias internationaux et les réseaux sociaux peuvent aussi influencer les jeunes à garder une chevelure abondante, suivant les derniers styles à la mode.



Il est donc important pour ceux qui choisissent de porter beaucoup de cheveux de bien les entretenir, de les attacher régulièrement et de consulter un professionnel de santé en cas de problème lié. Une bonne hygiène et des soins adaptés permettent généralement de prévenir ces risques.



Bien que les raisons puissent varier d'un individu à l'autre, la tradition culturelle, l'expression de soi et les normes esthétiques semblent être des facteurs importants expliquant cette préférence pour les cheveux touffus chez les jeunes Tchadiens.