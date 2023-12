Tchad : La paroisse Saint Isidore Bankadja célèbre Noël en présence de leaders politiques

Le 25 décembre 2023, la paroisse Saint Isidore de Walia Goré, dans le 9ème arrondissement, a célébré un "Noël d'Espoir" sous le thème "Noël, Dieu Emmanuel : 1000 sourires d'enfants pour un Tchad réconcilié". Cette célébration de la naissance de Jésus-Christ a réuni plusieurs enfants et leaders politiques, dont le président du parti Les Transformateurs, Dr. Masra Succès, le ministre d'État, ministre de la Transformation Agricole, Laoukein Kourayo Médard, Yaya Dillo du Parti Socialiste Sans Frontière du Tchad, Max Kemkoye de l'UDP, Djimet Clément Bagaou du Parti Démocratique des Peuples Tchadiens, et le Professeur Avoksouma Djona Athénémou du parti Les Démocrates.



Le curé de la paroisse, Abbé Modou, a mis l'accent sur l'objectif de la célébration, qui visait à offrir le sourire à au moins 1000 enfants et à promouvoir l'égalité et la justice pour tous les Tchadiens. La réunion a également abordé l'importance du bien-être et de la réconciliation des Tchadiens.



Selon le curé, les enfants sont innocents et ne devraient jamais être maltraités. Il a souligné son engagement personnel dans la lutte contre la violence faite aux enfants.