Tchad : La paroisse Saint Isidore Bankadja de Walia Goré célèbre la fête de Noël avec les enfants

Ce lundi 25 décembre 2023, la paroisse Saint Isidore de Walia Goré a célébré une messe dans le 9ème arrondissement en compagnie des enfants pour commémorer la naissance de Jésus-Christ.



Le curé de la paroisse, l'Abbé Modou, a souligné l'importance de cette fête qui marque la naissance de Jésus-Christ, le fils de Dieu. Il a appelé à la parfaite harmonie et à la création d'un environnement sain pour tous à cette période.



Au cours de la messe, les prières ont été axées sur la réconciliation au Tchad, la promotion du vivre ensemble, la lutte contre l'injustice, qui est l'ennemi commun des Tchadiens, et l'instillation de la joie dans le cœur des enfants pour qu'ils puissent la partager dans leurs foyers respectifs.



Le curé a insisté sur le fait que les enfants sont innocents et qu'il est impératif de ne leur faire aucun mal sous aucun prétexte. Il a également affirmé son engagement à lutter contre la violence faite aux enfants.



Cette messe a également été honorée par la présence du ministre d'État, ministre de la transformation agricole, Laoukein Kourayo Medard, et sa délégation, qui ont offert un cadeau à la paroisse Saint Isidore Bakandja de Walia Goré.