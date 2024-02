TCHAD

Tchad : La production et la transformation du manioc ainsi que sur le moringa au centre d’un atelier à Moundou

Alwihda Info | Par G.A. - 16 Février 2024

L'atelier de renforcement de capacité d'une journée qui s'est tenu à Moundou, chef-lieu de la province du Logone Occidental, a attiré l'attention des responsables des groupements et coopératives venus des quatre départements. Les échanges ont principalement porté sur la production et la transformation du manioc ainsi que sur le moringa, considéré comme un trésor caché. Cette initiative a été mise en place par la Plateforme Agriforum-Tchad dans le but de stimuler la filière manioc en tant que chaîne de valeur importante dans cette province.