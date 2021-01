Tchad : La province du Ouaddaï bénéficie de 29 projets financés par le FONAP

C’est dans les locaux de l’ADETIC d’Abéché, qu’a eu lieu le 25 janvier dernier, la cérémonie de remise de 29 chèques aux différentes bénéficiaires, par le Fonds National d’Appui à la Formation Professionnelle (FONAP). Cette cérémonie qui a été présidée par le ministre de l’Economie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale, le Dr Issa Dougragne, rentre dans le cadre de ses missions qui sont entre autres, la lutte contre la pauvreté et le chômage.



Dans son allocution de circonstance, la directrice du FONAP, Mme Nadjwa Mahamat Abdel-Bagui, a remercié le ministre de tutelle et sa délégation, pour avoir honoré de leur présence, ladite cérémonie. Par ailleurs, elle va exhorter les bénéficiaires à faire bon usage du financement pour leur épanouissement. Pour le ministre de l’Economie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale, « les financements accordés par le FONAP aux différents groupements et organisations professionnelles, entrent en droite ligne de la politique du Maréchal du Tchad, tendant à résorber le chômage et le sous-emploi des jeunes et des femmes ».



Il faut rappeler que l’appui au financement de ces projets est fait au profit de 1287 bénéficiaires, pour un montant global de 53 388 450 FCFA. Les différents projets financés concernent le maraichage, l’élevage des petits ruminants, la transformation des produits locaux, l’artisanat, la couture et bien d’autres métiers. Le 3ème maire adjoint de la commune d’Abéché, en remettant le chèque au représentant d’un groupement, remercie le FONAP pour ses activités en faveur de la population d’Abéché.