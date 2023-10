TCHAD Tchad : La question sanitaire tchadienne en étude à île Maurice

Alwihda Info | Par NGUESSITTA DJIMTENGAYE WILLIAM - 23 Octobre 2023



Une rencontre entre le ministre de la santé publique et de la prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim et le consul du Tchad à île Maurice, Nasser Arzam Khan et quelques médecins indiens, a eu lieu ce lundi 23 octobre 2023 au sein dudit ministère. La question sanitaire au Tchad a été au centre de cette rencontre.



Le ministre de la santé publique et de la prévention, Dr Abdelmadjid, dans son intervention souligne que le Tchad est dans un processus de réforme irréversible, cette réforme nécessite de la politique et de la stratégie. Dans le secteur de la santé des interventions et l’appui des partenaires financiers doivent être prioritaire sur le calendrier du Tchad. Pour lui cette mise en œuvre nécessite une coordination et beaucoup d’attention.



Un accent particulier est mis sur la santé maternelle et infantile ; il a recommandé aux directeurs des hôpitaux et des responsables d’organisés une visite guidée aux seins des hôpitaux avec ces médecins qui sont prêts à apporter leur soutiens au Tchad afin de faire des diagnostics et à la sortie cette visite sa permettrait à l’on de savoir qu’est-ce que le Tchad a besoin concrètement dans le domaine sanitaire.



Pour lui la première cause de décès chez la femme c’est l’hémorragie, les accouchementscompliqué, les infections, cependant le taux de mortalité le plus élevé au Tchad c’est chez la femme, les statiques montrent que le Tchad perd 24 femmes par jour en donnant la vie ; il renchérit encore que le taux de mortalité qui vient en deuxième position c’est celui de néonatale, 33 morts pour mille naissance ce qui prouve la fragilité sanitaire au Tchad.



Dans son allocution, le consul du Tchad à il Maurice, se penche sur la question sanitaire qui selon lui est capitale pour une population, un peuple qui est malade ne peut rien faire, ne peut pas faire grand-chose. Le but de la visite des médecins indiens c'est de voir quel type traitement de chirurgie qu'on ne fait pas ici afin d'apporter leur aide au Tchad dans le système sanitaire.





