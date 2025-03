TCHAD

Tchad : La recherche en santé à l'honneur lors d'une conférence internationale à N'Djaména

Alwihda Info | Par Peter Kum - 18 Mars 2025

L'Association des chercheurs en science pour la santé au Tchad, en collaboration avec le Comité National de Bioéthique et l'Université de N'Djaména, a organisé une conférence internationale couplée au lancement de la première revue médicale internationale du Tchad. Cet événement majeur, qui s'est tenu le jeudi 13 mars 2025 au campus numérique, a réuni des chercheurs, des enseignants-chercheurs et des professionnels de la santé autour des enjeux de la recherche scientifique et de la bioéthique.