TCHAD

Tchad : La secrétaire d’État à la santé visite les hôpitaux de l’Union et Kasser

Alwihda Info | Par Peter Kum - 5 Avril 2025

La secrétaire d’État à la santé publique et à la prévention, Dr Mbaidedji Dekandji Francine, a visité ce vendredi 4 avril 2025 les hôpitaux de district de l’Union et Kasser à N’Djamena. Accompagnée du secrétaire général adjoint du ministère, Dr Mahamat Hamit Ahmat, et de membres de son cabinet, de l’inspection générale et de directeurs techniques, elle a parcouru les différents services des deux établissements et échangé avec les responsables et agents de santé.