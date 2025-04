Tchad : La sécurité des personnes et de leurs biens au menu de la tournée du Délégué Général du Gouvernement dans la Province du Salamat

Accueilli chaleureusement à l'entrée de la ville par une population mobilisée, le Délégué Général a présidé dans l'après-midi deux rencontres importantes. Ces réunions ont permis des échanges constructifs avec les autorités administratives locales, les chefs traditionnels, les leaders religieux, les chefs de services déconcentrés de l'État, ainsi que les organisations non gouvernementales (ONG) opérant dans le département.





Plusieurs thématiques cruciales pour le développement et la sécurité de la région ont été abordées lors de ces rencontres, notamment :



La sécurité des personnes et de leurs biens.

Le développement socio-économique du département.

L'importance de la scolarisation des filles.

La lutte contre la pratique du mariage forcé.

La nécessité de combattre le braconnage.

:

Le Délégué Général a particulièrement insisté sur l'importance d'une collaboration étroite et continue entre les populations locales et les forces de l'ordre afin de garantir une sécurité efficace et durable dans le département.





Après cette première étape à Haraze-Mangueigne, Dr Satadjim Succès Noël a poursuivi sa tournée le mercredi 9 avril en se rendant à la sous-préfecture de Daha, où il a également reçu un accueil chaleureux. Il a rencontré les communautés locales, les remerciant pour leur accueil et leur adressant les mêmes messages clés concernant la sécurité et le développement. La population de Daha a exprimé sa grande satisfaction face à cette initiative du Délégué Général de venir à leur rencontre pour un échange direct.