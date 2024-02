Tchad : La société civile conteste l'arrêté portant sur l'augmentation des prix de carburant

Le président du Collectif tchadien contre la vie chère, Dinganigayal Ncly Versinis, a souligné lors de ce point de presse que le moment était venu de défendre avec détermination et solidarité les droits élémentaires du peuple tchadien. Il a affirmé que la population rejette en bloc cette énième augmentation des prix de carburant imposée unilatéralement.



Selon lui, cette augmentation rend encore plus difficile la vie des tchadiens déjà malheureux et vulnérables. Il conteste l'argument avancé par le gouvernement selon lequel cette mesure vise à lutter contre la contrebande et à faire face aux défis sécuritaires et humanitaires. Lorsqu'il avait présenté le programme politique du gouvernement au Conseil National de Transition, le Premier Ministre avait pourtant annoncé qu'il mettrait tout en œuvre pour trouver des solutions à la cherté de vie. Il avait souligné que "le pire des indignités pour un être humain, c'est de mourir de faim" et qu'il fallait permettre aux tchadiens de manger à leur faim.



Dinganigayal Ncly Versinis appelle les associations sœurs ainsi que toutes les corporations à s'unir dans une action commune pour s'opposer à cette arnaque coûteuse. Il invite également chaque citoyen tchadien à prendre conscience individuellement et collectivement, car sinon les lendemains seront encore plus difficiles.



Cette contestation montre l'importance accordée par la société civile aux problèmes socio-économiques qui touchent directement les citoyens tchadiens. Elle met en avant leur volonté d'être acteurs du changement et leur refus d'être témoins passifs face aux politiques qui impactent négativement leurs conditions de vie.