Tchad : La société civile de N'Djamena unie face aux inondations

Face aux récurrentes inondations qui frappent la ville de N'Djamena, la société civile se mobilise pour apporter une réponse concrète aux besoins des populations les plus vulnérables. Les coordinations des communes d'arrondissement ont mis en place une plateforme d'actions citoyennes afin de mener des opérations de nettoyage et d'assainissement dans les quartiers les plus touchés.



Les coordinations de commune d’arrondissement de la ville de Ndjamena se sont constituer en une plateforme pour des actions citoyennes. Après avoir initiés les activités d’assainissement dans la commune du 5e arrondissement, c’est le tour de commune du 9e arrondissement ce 22 août 2024.



Les actions visent à venir en aide à la population de chaque arrondissement de la capitale, qui traversent de moment difficile en cette période de saison de pluie ou l’inondation menace la population. Ces actions visent à canaliser, les canaux obstrués, aménager les passages aux usagers donner coup de balaye dans les centres de santés, les marchés.



Selon le coordonnateur Al-hadj Issa Sourey, les difficultés liées aux manques des matériels fait défaut, mais l’association de la plate-forme s’investir pour faire de son mieux. Les ressources humaines sont disponibles, car la commune travaille en relation avec les jeunes pour soulager les couches touchées sur le plan d’inondation, de salubrité et autres besoins nécessaires. Selon le coordonnateur, cette initiative vise à assainir chaque arrondissement de la ville de Ndjamena à tour de rôle, il invite les personnes de bonne volonté de venir en aide, car l’inondation est un phénomène naturel, cela nécessite l’effort de tout le monde.



La mobilisation de la société civile de N'Djamena face aux inondations est un exemple inspirant de solidarité et de citoyenneté. Ces actions témoignent de la volonté des populations de prendre en main leur destin et de contribuer à améliorer leur environnement. Il est essentiel de soutenir ces initiatives et de multiplier les partenariats pour faire face à ce phénomène récurrent.