Tchad : "La stabilité du pays repose sur vos épaules", Mahamat Abali

Le ministre de l'Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, Mahamat Abali Salah multiplie les déplacements dans la partie septentrionale du Tchad. Après Wour dans la province du Tibesti, il s'est rendu à Faya dans le Borkou le 13 janvier dernier, en présence du directeur général de l'Agence nationale de la Sécurité et de responsables de l'état-major des armées.



La délégation a eu une rencontre avec les autorités traditionnelles et administratives à la résidence du gouverneur de la province Daoud Ahmat Béchir, puis avec les responsables militaires.



Des trafiquants en tout genre sévissent dans le désert du Borkou et empêchent la population ainsi que les commerçants de circuler librement, a relevé le gouverneur de la province Daoud Ahmat Béchir. Il a également déploré l'ingérence de certains chefs traditionnels dans les affaires administratives.



"Chacun doit jouer son rôle dans un champ bien délimité. Vous êtes auxiliaires de l'Etat, autrement dit, votre travail n'est pas seulement de plaider le sort des citoyens mais d'être aux côtés de l'administration pour que l'autorité de l'Etat puisse se faire sentir", a réagi le ministre en s'adressant aux chefs de canton. Il les a invité à toujours prôner un message de paix, de tolérance et de pardon pour une bonne cohésion entre les différentes communautés.



Une rencontre avec les responsables militaires



La rencontre avec les responsables militaires a porté exclusivement sur la sécurité des personnes et des biens, ainsi que sur la défense du territoire national.



Le chef d'état-major de terre 1er adjoint, Toufa Abdoulaye Issa a expliqué au ministre que les militaires manquent d'équipements en moyens logistiques pour "faire face à l'ennemi".



"La stabilité du pays repose sur vos épaules. Ici comme ailleurs vous devez doubler de vigilance pour maintenir l'autorité de l'Etat. Il serait inacceptable que le contrôle des villes sous votre responsabilité puisse vous échapper", a déclaré Mahamat Abali Salah.



D'après lui, le manque d'autorité de l'Etat dans la zone serait dû au fait que la plupart des responsables sont issus de la même province. Le ministre entend prendre des mesures pour remédier à cette défaillance.



Par ailleurs, les militaires ont été invités à collaborer étroitement avec les civils afin de renforcer l'efficacité de leur mission.





